Глава МЭР заявил об улучшении ситуации с ростом доходов россиян

"Да, по всем параметрам, и по росту доходов населения мы находимся чуть лучше тех оценок, которые я докладывал. И кредитование растет по марту на 19%, на 24% - кредиты организациям, жилищный сектор",- сказал министр в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.