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Решетников заявил об улучшении ситуации с ростом доходов россиян

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об улучшении ситуации с ростом доходов населения России.

Глава МЭР заявил об улучшении ситуации с ростом доходов россиян
© РИА Новости

"Да, по всем параметрам, и по росту доходов населения мы находимся чуть лучше тех оценок, которые я докладывал. И кредитование растет по марту на 19%, на 24% - кредиты организациям, жилищный сектор",- сказал министр в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

В начале мая глава МЭР заявил, что Россия по итогам 2023 года может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста. По его словам, на рост экономики в первую очередь будет влиять потребительский спрос, учитывая рост реальных доходов населения. МЭР закладывает в данном направлении порядка 4%.

Согласно опубликованному обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в стране в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. МЭР ожидает роста реальных зарплат населения на 5,4%.

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