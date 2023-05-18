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В России разработали единые базовые меры поддержки многодетным семьям

В правительство России направили проект федерального закона, который устанавливает единый для всех регионов статус многодетной семьи и условия для получения ими мер государственной поддержки. Об этом пишут «Известия».

В России разработали единые базовые меры поддержки многодетным семьям
© ТАСС

Отмечается, что ранее законопроекты о едином статусе многодетных не находили поддержки правительства и Минтруда.

Замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова заявила, что ведомство согласно конкретизировать понятие «многодетная семья». Зампред Госдумы Анна Кузнецова отметила, что единый статус позволит многодетным семьям получать базовый перечень мер поддержки вне зависимости от региона проживания.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказывать россиянам, у которых есть долги по алиментам, в ипотеке. По мнению депутата, наличие такой задолженности можно включить в перечень условий для гарантированного отказа в выдаче кредитов.

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