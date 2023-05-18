В России разработали единые базовые меры поддержки многодетным семьям

В правительство России направили проект федерального закона, который устанавливает единый для всех регионов статус многодетной семьи и условия для получения ими мер государственной поддержки. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что ранее законопроекты о едином статусе многодетных не находили поддержки правительства и Минтруда.

Замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова заявила, что ведомство согласно конкретизировать понятие «многодетная семья». Зампред Госдумы Анна Кузнецова отметила, что единый статус позволит многодетным семьям получать базовый перечень мер поддержки вне зависимости от региона проживания.