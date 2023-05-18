$80.04-0.7386.50-1.08

Российские математики предложили по-новому оценивать кредитоспособность заемщика

Разработанный математиками из МГУ алгоритм позволит банку оценить кредитоспособность заемщика и рассчитать размер займа в зависимости от наследства — и того, насколько оно вероятно.

Математики предложили по-новому оценивать кредитоспособность заемщика
© Ferra.ru

Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ предложили новый способ определения размера займа, который может быть погашен за счет наследства. Их алгоритм позволяет вычислить вероятность получения наследства, учитывая при этом его стоимость и коэффициент дожития.

Существующие методики оценки кредитоспособности заемщика (на основе данных о шестимесячном доходе или система скоринга) имеют ряд существенных недостатков — они требуют большой базы статистики и постоянного усовершенствования.

Для более полного определения надёжности потенциального клиента банку необходимо принять во внимание активы, которые могут перейти к заёмщику по наследству, считают ученые. В основе разработанного ими алгоритма оценки кредитоспособности — дерево наследования: иерархическая последовательность людей, претендующих на наследство. С учетом коэффициента дожития и оценочной стоимости наследства он может точно определить размер суммы займа, который может быть полностью погашен за счет последнего.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий