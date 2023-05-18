Математики предложили по-новому оценивать кредитоспособность заемщика

Разработанный математиками из МГУ алгоритм позволит банку оценить кредитоспособность заемщика и рассчитать размер займа в зависимости от наследства — и того, насколько оно вероятно.

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Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ предложили новый способ определения размера займа, который может быть погашен за счет наследства. Их алгоритм позволяет вычислить вероятность получения наследства, учитывая при этом его стоимость и коэффициент дожития.

Существующие методики оценки кредитоспособности заемщика (на основе данных о шестимесячном доходе или система скоринга) имеют ряд существенных недостатков — они требуют большой базы статистики и постоянного усовершенствования.