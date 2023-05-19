Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
"Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами", - сказала она.
По словам Голиковой, важно при увеличении фонда оплаты труда обеспечивать дифференциацию, чтобы не происходило серьезного нивелирования уровней квалификаций и зарплаты сотрудников бюджетной сферы.