Голикова: МРОТ будут повышать опережающими темпами
В дальнейшем минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут повышать опережающими темпами. С таким заявлением выступила на коллегии Минтруда вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Она отметила, что соответствующее решение уже принято. И его, как указала вице-премьер, поддержал президент страны и председатель правительства.
Голикова подчеркнула, что для реализации инициативы потребуется иная идеология по заработной плате в бюджетной сфере.
Кроме того, она анонсировала запуск в России реестра нуждающихся граждан с 1 января 2024 года. По словам вице-премьера, его создадут совместно с налоговой службой, МВД и другими органами федеральной власти.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет больше прожиточного минимума на 17%.
По его словам, в параметры бюджета на 2023-2025 годы были заложены более высокие темпы роста МРОТ к прожиточному минимуму - плюс 3%. Однако в своем послании к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин обозначил, что этого недостаточно. Поэтому с 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще на 10%.