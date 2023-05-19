В дальнейшем минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут повышать опережающими темпами. С таким заявлением выступила на коллегии Минтруда вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Она отметила, что соответствующее решение уже принято. И его, как указала вице-премьер, поддержал президент страны и председатель правительства.

Голикова подчеркнула, что для реализации инициативы потребуется иная идеология по заработной плате в бюджетной сфере.

Кроме того, она анонсировала запуск в России реестра нуждающихся граждан с 1 января 2024 года. По словам вице-премьера, его создадут совместно с налоговой службой, МВД и другими органами федеральной власти.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет больше прожиточного минимума на 17%.