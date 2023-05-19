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МФО снизили суммы займов «до зарплаты»

Микрофинансовые организации стали снижать суммы займов «до зарплаты», выдавая всего две трети от запроса клиента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СРО «МиР».

МФО снизили суммы займов «до зарплаты»
© РИА Новости

Согласно информации издания, по итогам марта в среднем люди запрашивали «до зарплаты» 12,7 тысяч рублей. При этом реально им выдавали 8,4 тысячи рублей или 66,3% от изначального запроса, что стало минимальным значением с января 2022 года.

Ситуация наблюдалась не только среди новых, но и действующих клиентов. Ожидается, что к декабрю 2023 года размер запрашиваемой суммы снизится еще сильнее, на 3-5%. Причиной такого ужесточения эксперты назвали ограничения со стороны Центробанка и ситуацией в экономике.

Кроме того россияне стали более осмотрительно подходить к взятию кредитов. Теперь большинство предпочитает не брать суммы с запасом, чтобы не перегружать свою кредитную нагрузку, делая упор на сберегательную модель поведения.

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