Как богатые евреи научились зарабатывать деньги и строить империи по всему миру

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Сила приветствия

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И снова — здравствуйте! Я очень рад приветствовать вас на страницах этой книги! А вы?

Еврейская традиция — никогда не скупиться на приветствие. Я заметил, общаясь с евреями, — они всегда здороваются первыми.

Еврей может быть бедным или богатым, но он всегда улыбнется. Потому что внутренний доброжелательный настрой мы ощущаем подсознательно, и сила приветствия очень и очень велика.

Недавно я разговаривал с одним еврейским банкиром в Москве и задал ему вопрос: «В чем секрет твоей методики ведения переговоров?» Он сказал: «Никаких секретов тут нет, я просто умею здороваться». И действительно, я вспомнил, что каждый раз, когда мы с ним встречались, у меня было потрясающее впечатление, что он ужасно рад меня видеть.

Внешне он весьма неказистый, небольшого роста, но женщины от него без ума — и не потому, что он богат, а потому, что он так искренне, доброжелательно, ярко говорит комплименты, что просто невозможно устоять!

Очень важно, чтобы каждый человек, с которым мы общаемся, чувствовал, что он нам интересен. Если вы здороваетесь искренне — вы сразу заряжаете своей добротой и хорошим настроением себя и его.

Кто богат?

История еврейского народа — это история трудная, тяжелая, в ней очень много печальных страниц. Евреи постоянно изгонялись из городов и стран, где они развивали свое дело, — из Испании, Голландии, Франции, Англии, Португалии, Персии.

В чем только евреев не винили — и в неудачах правителей, и в нежелании отказываться от своих традиций, и в том, что они зарабатывают больше других. Часто короли брали у евреев кредиты, а потом, чтобы не отдавать, объявляли их вне закона

Иногда давался лишь один день на то, чтобы они собрали все самое необходимое и покинули страну навсегда — все: мужчины, женщины, дети, старики... Во всем всегда были виноваты евреи.

Уже в XIII веке евреям в Европе запретили владеть землей, что означало невозможность заниматься сельским хозяйством.

Евреев вытесняли из большинства профессий, не разрешая заниматься производством и ремеслами.

На юге Европы евреи первыми внедрили технологии производства бумаги и стекла, но вскоре и на это был наложен запрет. По всей Европе создавались огороженные еврейские кварталы — гетто. История слова «гетто» берет свои корни в Венеции.

1516 год, папа римский потребовал изгнать евреев из Венеции. Но венецианская власть, которая сильно зависела от еврейских денег и врачей, приняла решение поселить их на острове Каннареджо в районе Gett o Nuovo — что переводится как «новая плавильня».

Евреям запрещалось иметь недвижимость, заниматься изобразительным искусством, а покидать гетто они могли только в специальных головных уборах со знаками отличия желтого цвета. И сегодня, если вы будете в Венеции, вы можете попросить отвести вас в это место, чтобы понять, как тогда жили евреи.

В России в 1791 году была введена черта оседлости — граница территории, где им нельзя было жить. Евреям — за редким исключением — не разрешалось селиться в Москве, Петербурге, других крупных городах. Им было крайне сложно поступить в университет, и за все в жизни им приходилось бороться.

Антисемитизм в Советском Союзе тоже имел место.

Есть анекдот на эту тему.

МГУ, приемная комиссия на физико-математический факультет. К председателю заглядывает шустрый парень и спрашивает:

— А вы берете людей с фамилией на «-штейн»?

— Нет конечно! Вы с ума сошли?

— А на «-ович»?

— Конечно нет, закройте дверь!

— А на «-ко» берете?

— На «-ко» — берем.

— Коган, заходи!

Еще один.

Рядовой Рабинович, как всегда, отстрелялся на линии лучше всех, потом первым преодолел полосу препятствий, следом вырубил трех инструкторов по рукопашному бою. Сержант на построении:

— Вот, товарищи рядовые! Берите пример с Рабиновича: плохой солдат, а старается!

Минимум возможностей, постоянные запреты и заслоны, погромы, унижения, неизменное преодоление — вот с чем евреям всегда и повсюду приходилось сталкиваться

В Талмуде есть персонаж, которого зовут Наум Иш Гам Зу, что переводится как «Человек "все к лучшему"». В любой, даже самой безвыходной ситуации он говорил: «Гамзу летова!», что означает: «И это тоже к лучшему!»

То есть для него не существовало плохого результата — все, что с ним происходило, по его мнению, было только к лучшему.

Такой подход полностью меняет восприятие любой сложной ситуации, которых у каждого из нас встречается немало на жизненном пути.

Времена, когда ты не уверен в том, что у тебя будет завтра, приучили евреев к особому подходу ведения бизнеса и организации взаимоотношений с людьми. Изгнания, притеснения и унижения оставляли глубокий отпечаток в их жизнях.

Принято считать, что позитивное мышление — это придумка американских мотиваторов. Совсем нет!

Еще в XIX веке ребе Цемах-Цедек писал: «Думай о хорошем, и все будет хорошо».

Почему евреи выживали в любой ситуации, даже в самой сложной, в самой безвыходной? Потому что у них есть внутренний стрежень, несгибаемая воля, вера в лучшее, которая помогает всегда

Еврейская традиция гласит: «Приучи свои уста говорить: "Это все к добру", что бы ни происходило». Тебе будет тяжело, ты можешь потерять все за один день, но ты должен понимать, что все к лучшему. И завтра, на новом месте, с новыми, незнакомыми людьми, ты с нуля будешь создавать свою новую жизнь.

Если ты не будешь верить в лучшее, если в тебе не будет уверенности в том, что твои шаги приведут к успеху, у тебя ничего не получится.

Ты не знаешь, что будет завтра, но ты всегда должен верить в лучшее, всегда искать возможности. Как и где их искать? Наблюдай за тем, что происходитвокруг.

Евреи всегда находили те сферы бизнеса, где можно хорошо заработать, и часто были в них первыми

Ты должен получать информацию, анализировать, какое направление развивается быстрее, какое тормозит, где появляется новая возможность.

Еврейские общины испокон веков стремительно обменивались вестями о падении или увеличении цен, о политических событиях — это позволяло им быстро реагировать на изменения и зарабатывать большие деньги.

Жизнь научила евреев искать и находить плюсы в любой ситуации.

Все еврейские бизнесмены, когда вокруг все сложно и всем тяжело, все рушится, спрашивают себя: «Как я могу на этом заработать?»

Не хвататься за голову, а задуматься, как и где я могу сделать деньги? И в этом нет ничего плохого, это помогает в любой ситуации находить выход и, конечно же, не хныкать.

У Моше бен Маймона есть книга, название которой переводится как «Путеводитель растерянных». Там я нашел такие слова: «Кого можно считать богатым?» И ответ: «Того, кто счастлив тем, что имеет».

Если относиться к этим словам поверхностно, можно удивиться — ведь если тебя устраивает твое нынешнее финансовое положение, ты никогда не станешь богатым.

Но здесь все гораздо глубже: в иврите есть слова «самеах» — счастливый и «совеах» — удовлетворенный.

И здесь мы как раз читаем «самеах» — то есть тот, кто действительно счастлив (а не удовлетворен) своей жизнью, может достичь финансовой вершины. Если ты удовлетворен — у тебя нет мотивации. «Меня все устраивает» — сколько раз вы слышали эти слова? И наверняка эти люди не были богаты и даже не помышляли о благосостоянии.

При этом пока ты можешь и не иметь того, к чему стремишься, и быть счастливым, и идти к своей цели. В еврейском понимании разбогатеть может только человек, благодарный за то, что имеет. В этом вся суть.

Радуйтесь тому, что у вас есть, — это поможет в любых обстоятельствах. Стремитесь к лучшему, но обязательно цените то, что уже имеете.

И еще: «Если вы считаете, что можете что-то разрушить, поверьте, что можете исправить», — это слова рабби Нахмана. То есть в вас есть сила, чтобы решить любую проблему, при этом вы должны думать не о разрушении, а действовать в созидании!

<...>

Договаривайтесь

Еврейская традиция — всегда договариваться.

Уметь договариваться — это большое искусство, основа ведения бизнеса, это то, чему евреев учат с младых ногтей. Ты все время вступаешь в финансовые отношения с людьми, и ты ничего не достигнешь, если не будешь гибким и не научишься договариваться.

Легче всего отказаться, послать, сказать «нам это не нужно» или убедить себя в том, что «он очень сложный клиент, с ним ничего не получится».

У евреев такого нет.

Еврейский бизнесмен настроен на то, что с любым человеком можно найти общий язык — и это первоочередная задача

Если ты занимаешься бизнесом, твой ключевой навык — уметь договариваться.

Удивительное дело — пророк Авраам вел переговоры с Богом, задавал ему вопросы. Вспомните Библию — Бог в ответ на просьбу Авраама не уничтожать Содом и Гоморру сказал, что не сделает этого, если отыщет там 50 праведников.

В переговорах всегда следует исходить из того, что вы никогда не сможете изменить кого-либо. При этом в голове нужно держать свою цель, внимательно слушать и слышать собеседника и пытаться найти общее решение.

Ты можешь быть хитрым, предприимчивым, изобретательным в переговорах, но договаривайся, предлагай свою ценность, находи общий язык, спрашивай.

Беда многих бизнесменов в том, что они боятся задавать вопросы и не хотят вникать в детали.

Еврей будет расспрашивать час, два, три, шесть обо всем, что связано с вашим бизнес-проектом: чем больше вы узнаете, тем больше деталей соберете и проанализируете, тем легче вам будет потом работать. Или не работать

Договаривайтесь обо всем заранее!

Михаил Фридман — удивительный пример того, как долго можно вести бизнес с одними и теми же партнерами. Тридцать лет!

Они начинали с мытья окон — а сегодня входят в список Forbes. Секрет их партнерства — прописанные еще в 1992 году обязанности и права. «У меня нет задачи, чтобы меня любили, но есть задача, чтобы партнеры уважали мои интересы, а я — их интересы. Можно и нужно спорить, но если приняли решение — все, выполняй!» — это его принцип, одного из самых богатых людей России.

«Бизнес — это наука о человеке», — еще один постулат Фридмана.

Спрашивайте, получайте максимум информации, находите точки соприкосновения.

<...>

О партнерстве и партнерах

<….>

Евреи прилагают максимум усилий, чтобы все предусмотреть заранее.

Даже если вероятность нерешенных вопросов составляет менее одного процента — лучше мы изначально договоримся, как действовать в той или иной ситуации.

Нужно сделать все, чтобы предусмотреть все возможные риски и внешние факторы, которые могут повлиять на совместный бизнес-проект, поэтому в договоре о партнерстве и в финансовом договоре прописывают сумму инвестиций, а также время на бизнес — то есть как долго рабочий партнер будет заниматься этим проектом.

В договоре отражают и распределение прибыли: как она делится и когда, есть ли ограничения по времени расчетов между партнерами.

Предусмотреть ответственность при убытках — тоже значимая часть договора о партнерстве: когда мы начинаем с кем-то бизнес, обычно об убытках никто не говорит.

В еврейской традиции — всегда думать о возможных рисках заранее. Вы еще ничего не начали делать, но вы должны предусмотреть, как вы с партнерами поступите, если ваш проект будет нести убытки.

«Гладко было на бумаге, да наткнулись на овраги», — это не про евреев. Их договоры предусматривают не только овраги, но и каждую небольшую ямку или колдобинку на пути вашего бизнес-проекта. Если дело потребует привлечения дополнительных денег или новых участников, как изменится доля первого партнера, второго?

И так же на берегу договариваются об условиях расторжения договора и о том, какие обязательства несет каждый участник при выходе из проекта. Все эти пункты являются принципиальными для любогоеврейского партнерства.

Арон Головчинер:

«В любом бизнесе надо четко просчитать, оценить ситуацию: с какими людьми придется взаимодействовать, насколько можно им доверять. Эти вещи не решаются просто так.

Надо решать на берегу. Надо считать. Бизнес — это в первую очередь расчет, экономика. Есть такой принцип: нельзя жить с соседом-грешником.

Что это значит? Мы сами выбираем свой круг общения. Понятно, что если человек живет в квартале, районе, где не очень хорошая криминальная обстановка, то, конечно, он рискует.