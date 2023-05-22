Назван приемлемый размер необходимой в период поиска работы финансовой подушки

Каждому второму россиянину необходима финансовая подушка для спокойного поиска работы в размере до 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные совместного опроса компании «СберСтрахование жизни» и сервиса «Работа.ру».

Каждый четвертый обозначил другой уровень - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Каждый пятый нуждается в денежных средствах в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Каждому десятому нужна сумма в более чем 1 млн рублей. При этом наименьшей доле (2%) необходимо до 10 тыс. рублей

Также опрос показал, что для большинства граждан (80%) размер зарплаты - главный фактор выбора новой работы. Менее половины респондентов (41%) сообщили, что им важна обстановка в коллективе.

37% важен формат работы (офисный или удаленный), 35% - отзывы о компании, 26% - карьерные перспективы, 25% - отсутствие текучести кадров, 24% - система мотивации.