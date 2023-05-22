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В X5 Group начали принимать к оплате социальные сертификаты

X5 Group («Перекресток», «Пятерочка») начала принимать электронные сертификаты, которые выдают россиянам в рамках господдержки, для оплаты продуктов и других товаров в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщается на сайте компании.

В X5 Group начали принимать к оплате социальные сертификаты
© globallookpress.com

Проект запущен совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК), Казначейством России и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

Электронные социальные сертификаты, привязанные к картами системы «Мир», россиянам предоставляют вместо набора продуктов или денежной выплаты на продовольствие.

Систему внедряют в течение последних нескольких лет, тестировать программу ранее начали в Москве. Сертификат - это цифровой платежный инструмент, который позволяет россиянам самостоятельно оплачивать товары, работы и услуги из перечня назначенных им мер господдержки.

Государство зачисляет на электронный сертификат определенную сумму - ее можно использовать для покупок в магазинах, включенных в государственную информационную систему.

В X5 Group подчеркнули, что компания стала первым ритейлером в России, внедрившим механизм получения гражданами мер соцподдержки непосредственно в магазинах. В X5 Group отметили, что этот проект «можно масштабировать на всю страну», для этого компания сейчас работает с еще несколькими регионами.

Год назад в казначействе рассказали, что было выпущено уже восемь тысяч сертификатов на общую сумму 181 миллион рублей. Правом самостоятельно расплатиться сертификатом к тому моменту воспользовались более 1500 россиян.

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