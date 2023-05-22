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В ЦБ назвали причину повышенного спроса на наличные в РФ

Повышенный спрос на наличные в России связан с потребностью в них новых регионов, в которых не распространен безналичный расчет. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, передает «РИА Новости».

В ЦБ назвали причину повышенного спроса на наличные в РФ
© ТАСС

По его словам, «более повышенный спрос на наличность» начали фиксировать с четвертого квартала 2022 года. При этом Заботкин отметил, что отклонение «совсем не такое значительное» в сравнении с мартом и сентябрем прошлого года и не создает никаких проблем для проведения денежно-кредитной политики.

«На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах, где по понятным причинам заметно меньше распространены безналичные расчеты, наличные используются активно», — сказал заместитель председателя ЦБ.

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Заботкин напомнил, что с 1 января в новых регионах перестала использоваться наличная гривна и был осуществлен переход на наличные рубли. По его мнению, именно этот спрос со стороны экономик новых регионов и простимулировал «повышенный спрос на наличность в экономике РФ в целом».

Согласно данным Центробанка, в апреле объем наличных денег в обращении вырос на 3% до рекордных 17,154 триллиона рублей.

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