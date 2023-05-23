Перечислены ошибки, мешающие копить деньги

Отсутствие целей мешает копить деньги, считает финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что для дополнительной мотивации целесообразно ставить перед собой конкретные задачи.

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Также это позволит понять, зачем совершаются те или иные траты, указала собеседница.

По ее словам, загонять себя в жесткие рамки тоже не стоит. Эксперт назвала ограничение себя во всем и отказ от любых радостей неправильным подходом. Режим «хлеб и вода» позволяет лишь достичь желаемой цели в короткий срок, однако это приводит

к стрессам и срывам, отметила Янбаева.

Среди других распространенных ошибок - отсутствие системности, указала она. Так, по словам специалиста, зачастую люди откладывают деньги, а потом случается форс-мажор, который тормозит процесс. Это выбивает из колеи, заявила она.

Янбаева также отметила, что накопить деньги без учета расходов и доходов проблематично. По ее словам, когда зарплата небольшая, то создается ощущение, что откладывать нечего. Однако это лишь заблуждение, считает эксперт.

Также специалист отметила, что в вопросе накопления средств важен уровень финансовой грамотности.