Перечислены ошибки, мешающие копить деньги
Отсутствие целей мешает копить деньги, считает финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что для дополнительной мотивации целесообразно ставить перед собой конкретные задачи.
Также это позволит понять, зачем совершаются те или иные траты, указала собеседница.
По ее словам, загонять себя в жесткие рамки тоже не стоит. Эксперт назвала ограничение себя во всем и отказ от любых радостей неправильным подходом. Режим «хлеб и вода» позволяет лишь достичь желаемой цели в короткий срок, однако это приводит
к стрессам и срывам, отметила Янбаева.
Среди других распространенных ошибок - отсутствие системности, указала она. Так, по словам специалиста, зачастую люди откладывают деньги, а потом случается форс-мажор, который тормозит процесс. Это выбивает из колеи, заявила она.
Янбаева также отметила, что накопить деньги без учета расходов и доходов проблематично. По ее словам, когда зарплата небольшая, то создается ощущение, что откладывать нечего. Однако это лишь заблуждение, считает эксперт.
Также специалист отметила, что в вопросе накопления средств важен уровень финансовой грамотности.
Ранее сообщалось, что, по данным СберНПФ, в среднем граждане России каждый месяц откладывают на будущее 8,7 тыс. рублей.