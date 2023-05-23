Россияне стали чаще банкротиться

Граждане России стали чаще банкротиться в 2023 году. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей, передает Telegram-канал агентства Ura.ru.

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Как рассказал Лебедев, в первом квартале текущего года число россиян, которые обратились в суд с просьбой признания их банкротами, возросло на 30%.

Глава ВС РФ также отметил на 23% рост количества дел о взыскания долгов с россиян.

В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России упростят процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми.