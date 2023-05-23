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1 час назад

Центробанк рассказал о мошенничестве под видом покупки зарубежных акций

Газета.Ru

Центробанк рассказал о схеме мошенничества под видом помощи в покупке зарубежных акций. О ней сообщил РБК со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

ЦБ рассказал о мошенничестве под видом покупки зарубежных акций
Фото: UnsplashUnsplash

Суть схемы заключается в следующем. Злоумышленники обращаются к инвесторам от имени брокерской компании и предлагают купить и перевести на счет брокера криптовалюту для торговли иностранными акциями. В результате крипта поступает на чужой кошелек, следует из публикации.

«Такого рода предложение — не новая уловка, а новый дизайн старой схемы с зачислением денег на номер чужой кредитной карты. Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами», — рассказал Лях, чьи слова передала пресс-служба ЦБ.

По сути эти схемы представляют собой мошенничество с использованием методов социальной инженерии или введения в заблуждения с целью добиться от клиента банка или брокера информации для снятия денег с карты или перевода денег, бумаг или крипты мошеннику. По данным регулятора, более трети объема хищений с банковских карт клиентов приходится на социальную инженерию.

Личный счет,Валерий Лях,Банк России,
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