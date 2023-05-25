Налоговый вычет за лечение: что нужно знать

В России предусмотрен налоговый вычет за лечение. Это часть ранее уплаченного НДФЛ, которую граждане могут вернуть в связи с расходами на медицинские услуги. Агентство «Прайм» разбиралось, какие условия требуется выполнить для получения данного вычета и на какую сумму можно рассчитывать.

По словам эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николая Дмитриева, для того чтобы претендовать на него, необходимо быть налоговым резидентом России. Это предполагает проживание в стране не менее 183 календарных дней в году, уточнил он.

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Кроме того, нужна уплата налога с доходов в госбюджет по ставке 13%. Медицинские услуги, лекарства и страховые взносы должны быть оплачены не более 3 лет назад. Также медицинская организация должна функционировать в России (иметь российскую лицензию).

В материале говорится, что в России утверждены определенные медицинские услуги, за которые можно получить налоговый вычет. В их числе — прием у врача, сдача анализов, консультация, диагностика, обследования, санаторно-курортное лечение.

Россияне могут воспользоваться вычетом в размере фактических расходов, но только в пределах 120 тысяч рублей за год. Налогоплательщик вернет 13% от этой суммы.

Лимит можно превышать в случае дорогостоящего лечения, указано в заметке. Однако, как отмечается, поскольку налоговый вычет — это возврат части ранее уплаченного в бюджет НДФЛ, вернуть можно не более, чем уже было «отдано» государству.

На сумму вычета влияет стоимость лечения. Если сумма равна 120 тысячам рублей, то россияне могут получить не более 15600 рублей в год: 120 000 нужно умножить на 0,13.

Автор статьи напоминает о возможности получить налоговый вычет у работодателя и в налоговом органе.