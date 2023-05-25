Россиянам рассказали, за что можно лишиться пенсии

Россияне могут лишиться пенсии при переезде в другую страну на полгода или получении гражданства иностранного государства. Об этом «РБК» сообщили опрошенные специалисты.

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В частности, по словам гендиректора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, пенсионеры РФ могут лишиться страховой пенсии при переезде за пределы страны больше чем на полгода, получении гражданства другой страны или если о выезде из государства сообщит погранслужба.

«Если человек живет за рубежом в приграничных территориях РФ, например в Абхазии, где факт пересечения границы вообще не фиксируется, тогда таких проблем нет. Такие проблемы возникают при выезде в страны дальнего зарубежья», — отметил он.

То же мнение высказал управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Юрий Федюкин, уточнив, что россияне, проживающие за пределами России могут получать пенсию только при условии, что им ее не платят в другой стране.