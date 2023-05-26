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В России предложили ввести отцовский капитал

В России нужно ввести отцовский капитал. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

В России предложили ввести отцовский капитал
© РИА Новости

По его мнению, это может стать одним из способов поднять демографию в стране. Предполагается, что мужчина, состоящий в официальном браке, будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего.

Ранее в Кремле констатировали, что демографическая ситуация в России тяжелая, и принимаемые для ее улучшения меры пока не дали желаемого результата. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, волшебной таблетки или панацеи для решения этого вопроса нет.

Разговоры об отцовском капитале идут не первый год. Например, в 2021-м с такой инициативой выступал председателя комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко. Он предлагал ввести выплаты в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных мужчин, а также ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Тогда инициативу назвали вполне реалистичной, однако добавили, что автору нужно объяснить, где взять деньги на эти цели.

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