В России предложили ввести отцовский капитал

В России нужно ввести отцовский капитал. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

По его мнению, это может стать одним из способов поднять демографию в стране. Предполагается, что мужчина, состоящий в официальном браке, будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего.

Ранее в Кремле констатировали, что демографическая ситуация в России тяжелая, и принимаемые для ее улучшения меры пока не дали желаемого результата. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, волшебной таблетки или панацеи для решения этого вопроса нет.