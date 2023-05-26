Мошенники стали звонить родственникам россиян для кражи денег

Мошенники начали использовать родственников выбранной ими жертвы, чтобы надавить на человека и заставить его перевести свои средства на «безопасный счет». Об этом сообщает газета «Известия».

Новая схема выглядит следующим образом — сначала жертве звонит фейковый сотрудник банка и предлагает перевести его деньги на «безопасный счет», так как они якобы находятся в опасности. Если человек отказывается, мошенник звонит его ближайшим родственникам, например, родителям или супругу. Номера телефонов членов семьи можно найти в социальных сетях, в слитых в интернет базах данных и других открытых источниках.

Мошенник убеждает родственника в том, что угроза реальна, и просит воздействовать на жертву. Таким образом, на человека оказывается воздействие сразу с двух фронтов, что увеличивает шансы на успешную кражу денежных средств.

«Это достаточно опасный вид мошенничества, так как он позволяет на основе данных быстро выбрать слабое звено — например, пожилого и социально неадаптированного родственника», — считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.