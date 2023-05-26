В России предложили создать альтернативу системе «Мир»

«Они черпают свои преступные инструменты из теневого интернета, достаточно активно обмениваются информацией между собой и помогают друг другу атаковать различные ресурсы, — указал зампред Сбербанка. — А вот у тех, кого они атакуют, на сегодняшний день, к сожалению есть границы, есть разные правоохранительные органы, есть разное регулирование, есть разные правила и все это по совокупности не позволяет эффективно и оперативно реагировать на киберугрозы и кибератаки».