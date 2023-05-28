Спрос на туры по России резко упал

Популярность внутрироссийского туризма упала на 18% по сравнению с прошлым годом. Это связано с подорожанием туров почти на 30%. Такие данные привёл интернет-магазин туров Travelata.ru, передает РИА Новости.

«В 2023 году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны» - рассказал директор по маркетингу Олег Козырев.

В целом продажи туров на лето-2023 увеличились вдвое в сравнении с прошлым годом. Это означает, что российские курорты не выдерживают конкуренции с зарубежными.

Одной из весомых причин переориентации туристического спроса стали цены на отдых внутри России. За год они выросли в среднем на 30%.

В лидерах по популярности нынешним летом остаются курорты Большого Сочи (побережье, Красная Поляна, Адлер). Эксперты говорят, что цены там изменились ненамного.

Центральный Сочи (11% туристов в 2023 году против 7% в 2022 ) стал вторым по популярности курортом.

Петербург закрепился на третьем месте, увеличив популярность с 9% до 10%.

Туристы стали реже выбирать Имеретинский регион (8% в 2023 году против 24% в 2022) из-за роста среднего чека более чем на 50%.

Калининградская область остается на пятом месте. В этом году регион набрал 8% против прошлогодних 5%

По данным Travelata.ru, путевка в Адлер в среднем стоит 93,6 тысячи рублей. Центр Сочи обойдется в 106,3 тысячи.

Тур в Петербург стоит 49,5 тысячи, Имеретинку - 116,4 тысячи, Калининград - 66 тысяч.

Туристы стали чаще выбирать четырехзвездочные отели вместо трехзвездочных. (рост с 16% до 26%).