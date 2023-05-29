Названо 8 стран, где пожилые россияне смогут роскошно жить

По данным Росстата, в начале 2023 года средний размер пенсии составил 19 322 рубля. Кому-то покажется, что этого достаточно, а другой скажет, что ему этого мало. Эксперты в туротрасли составили топ-8 стран, куда пенсионерам можно переехать и жить ни в чем себе не отказывая.

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Египет – страна вечного солнца, песчаных пляжей и моря. Как утверждают аналитики, на месяц жизни здесь хватает 12 650 рублей, в эту сумму включены расходы на питание, общественный транспорт, развлечения и даже походы на фитнес. Например, проезд на местном автобусе обойдется максимум в 8 российских рублей. Хлеб стоит около 30 рублей, говядина – порядка 500 рублей за килограмм, а фрукты в несколько раз дешевле, чем в России – по 25 рублей за апельсины и по 40 рублей за бананы. Однокомнатные апартаменты в центре города будут стоить 10 500 рублей в месяц.

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Тунис – еще один вариант для тех, кто мечтает не ездить на курорт, а жить в нем. По словам аналитиков, в среднем на месяц жизни хватает 10 тысяч рублей. В эту сумму входит покупка продуктов в магазинах: молоко – 25 рублей, хлеб – 7 рублей, мясо – 400 рублей, также в стоимость включены кафе и рестораны, которые обходятся примерно в 800 рублей на двоих, кинотеатры – 150 рублей за сеанс, фитнес-клубы – чуть больше 1 тысячи рублей за абонемент. Помимо этого, придется потратиться и на жилье: одноместный вариант в центре города стоит около 9 тысяч рублей.

Мексика – территория для любителей острых ощущений, ведь вместо березовых рощ здесь придется жить среди тропических лесов. Средняя стоимость жизни даже выше стандартной российской пенсии, однако, по словам экспертов, возможности сэкономить есть. Например, если снимать квартиру не в центре, а подальше, она обойдется в 10 тысяч рублей. Цены на продукты примерно такие же, как в России, однако фрукты и овощи стоят в два раза дешевле. Общественный транспорт обходится в 25 рублей, один поход в кино – 200 рублей, а ужин в ресторане – 1300 рублей.

Индия – та же экзотика, но цены не настолько кусачие. Аренда однокомнатной квартиры стоит около 9 500 рублей, продукты обходятся дешевле, чем в российских магазинах. К слову, за десяток яиц нужно заплатить 50 рублей, за хлеб – 25 рублей, а за говядину – около 270 рублей. В местных заведениях общепита тоже недорого, к примеру, ужин на двоих стоит от 500 рублей. Проездной на общественный транспорт, который действует в течение месяца, можно приобрести за 530 рублей.

Индонезия – бывалые туристы отмечают, что эта страна не проигрывает по достопримечательностям Индии, однако она более чистая и цивилизованная. Месяца жизни здесь стоит порядка 14 600 рублей, не считая жилье, которое обходится в среднем в 15 тысяч рублей, если рассматривать центр города. Цены на продукты приближены к российским: молоко – 80 рублей, хлеб – 60 рублей, говядина – 520 рублей, картофель – 80 рублей, а вот сыр тут стоит дороже мяса – от 500 рублей.

Турция – страна, давно полюбившаяся русскому народу за близость. По подсчетам аналитиков, на жизнь здесь хватает около 13 240 рублей, и квартиру можно снять примерно за ту же сумму, причем в центре. Классическая продуктовая корзина и цены выглядят таким образом: хлеб – 15 рублей, яйца – 70 рублей, молоко – 30 рублей, говядина – 500 рублей, любые фрукты и овощи – от 30 рублей.

Румыния – родина Дракулы и величественной природы с морскими пляжами и оздоровительными лагерями. Человеку на еду, развлечения и спорт понадобится 18 тысяч рублей в месяц, а на жилье – до 18 тысяч рублей. Месяц спорта в местном фитнес-клубе стоит 1800 рублей, обед в ресторане – 700 рублей. Цены на продукты радуют: за килограмм сыра просят 290 рублей, за молоко – 50 рублей, а за мясо – от 200 до 380 рублей.