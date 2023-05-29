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В России резко выросло количество атак мошенников на клиентов банков

В марте-апреле 2023 года в России число мошеннических атак на клиентов российских банков выросло на 59 процентов по сравнению с январем-февралем. Речь идет о попытках перехвата учетных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), выяснил разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T., пишут «Известия».

В России резко выросло число атак мошенников на клиентов банков
© Unsplash

Эксперты предупреждают, что такие действия злоумышленников могут привести к потере денежных средств клиента банка. Специалист F.A.С.С.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков отметил, что мошенники постоянно разрабатывают и реализуют новые сценарии хищений денег со счета, однако основными способами добраться до учетной записи являются перехват аккаунта в онлайн-банкинге, а также удаленный доступ к устройству.

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Среди наиболее популярных схем, которые используют мошенники, в компании называют использование злоумышленниками данных банковского клиента из утечек и попытку оформить кредит на его имя. Клиент получает SMS-сообщение от банка с просьбой подтвердить заявку. В этот момент с потенциальной жертвой от имени кредитной организации связываются мошенники и предлагают прекратить процесс оформления кредита. Далее клиент получает SMS с кодом, якобы отменяющим кредитную заявку. Однако на самом деле, получая от клиента код, мошенники переходят на страницу восстановления доступа к сервису банка и получают доступ его к учетной записи в банковском сервисе. Впоследствии злоумышленники входят в личный кабинет и выводят деньги клиента.

Другая схема связана с попытками мошенников получить удаленный доступ к смартфону клиента банка. Количество таких действий в 1,7 раза превысило число атак с целью перехвата учетных записей в сервисах онлайн-банкинга. В этом случае под видом сохранения средств на счете потенциальной жертве предлагают установить мобильное приложение или программу якобы для обучения или демонстрации экрана, которая является сервисом удаленного доступа. В случае если клиент выполняет требования, злоумышленники получают доступ к его аккаунту и выводят деньги на подконтрольные счета.

Ранее в ВТБ раскрыли новую схему мошенничества, когда злоумышленники выманивают деньги у россиян, угрожая их родственникам. Мошенник звонит потенциальной жертве, представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и сообщает о необходимости «обезопасить средства». Если человек отказывается это сделать, злоумышленник начинает агрессивно настаивать на своем и угрожает связаться с родственниками собеседника.

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