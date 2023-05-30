Forbes назвал самых богатых наследников в России

Первое место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes занял Юсуф Алекперов, который является единственным сыном крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа.

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Всего в рейтинге Forbes 49 наследников российских олигархов, все вместе, по данным на 10 марта, они должны унаследовать $244 млрд.

«В списке представлено 20 из 110 семей, где на каждого наследника приходится не менее $2,5 млрд», – уточнил журнал.

Богатейшим наследником и номером один в списке в течение многих лет является Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, чье состояние оценивается в $20,5 млрд.

На второй строчке рейтинга – дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, которые должны унаследовать по $12,6 млрд. Замыкают первую тройку богатейших наследников дети совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона. Состояние каждого из них оценивается в $10,8 млрд.

При этом в список богатейших наследников вернулся сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис, который наследует $2,7 млрд и находится на 18 месте рейтинга. А на 16 строчке расположилась единственная дочь ректора Горного университета, миноритарного акционера «Фосагро» Владимира Литвиненко Ольга, которая впервые попала в рейтинг.