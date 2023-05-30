$80.06+0.0985.90-0.02
45 минут назад

Forbes назвал самых богатых наследников в России

Алиса Селезнёва

Первое место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes занял Юсуф Алекперов, который является единственным сыном крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа.

Forbes назвал самых богатых наследников в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в рейтинге Forbes 49 наследников российских олигархов, все вместе, по данным на 10 марта, они должны унаследовать $244 млрд.

«В списке представлено 20 из 110 семей, где на каждого наследника приходится не менее $2,5 млрд», – уточнил журнал.

Богатейшим наследником и номером один в списке в течение многих лет является Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, чье состояние оценивается в $20,5 млрд.

На второй строчке рейтинга – дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, которые должны унаследовать по $12,6 млрд. Замыкают первую тройку богатейших наследников дети совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона. Состояние каждого из них оценивается в $10,8 млрд.

Также в первую пятерку вошли два сына и дочь главы Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия (по $7,35 млрд на каждого) и Джахангир Махмудов ($7,3 млрд) – единственный сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

При этом в список богатейших наследников вернулся сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис, который наследует $2,7 млрд и находится на 18 месте рейтинга. А на 16 строчке расположилась единственная дочь ректора Горного университета, миноритарного акционера «Фосагро» Владимира Литвиненко Ольга, которая впервые попала в рейтинг.

Ранее Forbes составил рейтинг самых обедневших миллиардеров из России. По данным издания, всего за год состояния снизилось лишь у 13 из 110 участников списка. Суммарные потери бизнесменов журнал оценил в 8,5 миллиарда долларов. В частности, состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уменьшилось за год на 3,6 миллиарда долларов.

Личный счет,Юсуф Алекперов,Искандер Махмудов,Андрей Мельниченко,Владимир Лисин,Владимир Литвиненко,Вагит Алекперов,Леонид Михельсон,Юрий Ковальчук,Павел Дуров,ПАО "НЛМК",Еврохим,Акционерный банк "Россия",СУЭК,Новатэк,Фосагро,Сибур,Лукойл,УГМК-Холдинг,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий