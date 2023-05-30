Forbes назвал самых богатых наследников в России

Первое место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes занял Юсуф Алекперов, который является единственным сыном крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа.
Всего в рейтинге Forbes 49 наследников российских олигархов, все вместе, по данным на 10 марта, они должны унаследовать $244 млрд.
«В списке представлено 20 из 110 семей, где на каждого наследника приходится не менее $2,5 млрд», – уточнил журнал.
Богатейшим наследником и номером один в списке в течение многих лет является Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, чье состояние оценивается в $20,5 млрд.
На второй строчке рейтинга – дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, которые должны унаследовать по $12,6 млрд. Замыкают первую тройку богатейших наследников дети совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона. Состояние каждого из них оценивается в $10,8 млрд.
Также в первую пятерку вошли два сына и дочь главы Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия (по $7,35 млрд на каждого) и Джахангир Махмудов ($7,3 млрд) – единственный сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.
При этом в список богатейших наследников вернулся сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис, который наследует $2,7 млрд и находится на 18 месте рейтинга. А на 16 строчке расположилась единственная дочь ректора Горного университета, миноритарного акционера «Фосагро» Владимира Литвиненко Ольга, которая впервые попала в рейтинг.
Ранее Forbes составил рейтинг самых обедневших миллиардеров из России. По данным издания, всего за год состояния снизилось лишь у 13 из 110 участников списка. Суммарные потери бизнесменов журнал оценил в 8,5 миллиарда долларов. В частности, состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уменьшилось за год на 3,6 миллиарда долларов.