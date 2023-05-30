В России взлетели цены на гробы

В России за 1,5 года значительно поднялись цены на ритуальные услуги. В частности, стоимость кремации поднялась на 36%, стоимость гробов выросла на 52%. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве уточнили, что стоимость кремации в среднем по стране с января 2022 года по апрель нынешнего выросла с 21 до 28,7 тыс. рублей.

Эксперты полагают, что рост средней стоимости гробов до 6,7 тыс. рублей обусловлен тем, что в последние годы резко подорожали пиломатериалы. Они добавили, что подорожание оградок и крестов связано, в свою очередь, с повышением цен на металл.

Вместе с тем, уточнили аналитики, в сфере ритуальных услуг постепенно растет импортозамещение. Так, камень из Китая, который шел на изготовление надгробий, постепенно заменяется камнем из Карелии.