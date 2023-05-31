Попавшим в «кредитную яму» россиянам дали совет

«Во-первых, нужно заручиться поддержкой, потому что иногда бывает сложно увидеть ситуацию такой, какая она есть, без прикрас. Люди обычно сбегают с реальности и думают, что все лучше, чем оно есть на самом деле. Здесь нужна поддержка близких людей, которые не осудят и не будут критиковать, потому что человек, который попал в эту "яму", явно на каком-то этапе потерял связь с реальностью, и обычно у таких людей не один и не два кредита, а какое-то значительное количество. Как правило, новые кредиты берутся, чтобы покрыть старые кредиты. Далее нужно составить список — это уже половина дела. Записываем название кредитов, процентные ставки, виды кредитов, какой платеж и когда он будет, остаток задолженности. Потом рассортировать их по приоритетности, какие лучше погашать раньше: целесообразнее сначала погашать кредиты с более высокой процентной ставкой — обычно это кредитные карты, если вы не уложились в беспроцентный период», — объяснила она.