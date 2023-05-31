Кабмин внес в Госдуму законопроект о налогах для уехавших из страны

Правительство РФ внесло ранее отозванный проект налоговых поправок, в том числе по НДФЛ для удаленщиков, в Госдуму. Документ был отозван с целью внести в него ряд уточнений. Документ снова размещен в электронной базе данных Госдумы.

"В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в тексте.

Видео дня

Ранее в мае статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщал журналистам, что при подготовке документа также был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (договоры гражданско-правового характера). Вне зависимости от их статуса - российский налоговый резидент, нерезидент - их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. По словам Сазанова, уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов.

"Наделение иностранных юридических лиц функциями налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов, выплачиваемых физическим лицам, выполняющим работы и услуги на территории Российской Федерации, в том числе в области информационных технологий, с использованием сети "Интернет", и установление налоговой ставки в отношении таких доходов для налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации", - указывается в пояснительной записке к документу.

"Отнесение доходов в виде вознаграждения и иных выплат при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с российской организацией - работодателем к доходам от источников в Российской Федерации и установление налоговой ставки в отношении таких доходов для налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации", - говорится в документе.

Права и обязанности удаленщиков

Сазанов ранее пояснял, что если налогоплательщик работает с российской организацией, то эта организация является налоговым агентом и ей необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. Когда сотрудник работает в удаленном формате, компаниям сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или не является. Поэтому со следующего года предлагается унифицировать правила - уточнить виды доходов удаленных сотрудников и независимо от статуса их налогового резидентства установить единую ставку налога 13-15%.

Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, в таком случае эта иностранная компания должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги также по ставке 13-15%.

Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию. Если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть право принять уплаченный налог к зачету (в случае приостановки соглашений нормы продолжат действовать), объяснил Сазанов.

О законопроекте