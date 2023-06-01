В России снизят плату за ЖКХ до 50 %

Государство будет компенсировать плату за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям, а не россиянам, как сейчас. Об инициативе рассказали в Минстрое.

«С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50 % меньше их стоимости», – отметили в ведомстве.

Эксперты считают, что это будет способствовать тому, что задолженности за ЖКУ будут снижаться, пишут «Известия». Добавим, что новые правила вступят в силу не раньше 2024 года.