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В России установили единый день выплаты материнского капитала

В России определили единую дату выплат из материнского капитала для детей до трех лет. Выплаты будут производиться пятого числа каждого месяца. Об этом сообщили в Социальном фонде. Изменения вступили в силу с 1 июня, переход на единую дату произойдет автоматически. Отныне все средства будут выдаваться с учетом за предыдущий месяц.

В России установили единый день выплаты материнского капитала
© globallookpress.com

Согласно постановлению правительства о выделении средств маткапитала от 1 февраля текущего года, право на выплату имеют семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов региона на одного человека в месяц. Получать выплату можно до достижения ребенком трех лет. Если в семье растут несколько детей возрастом до трех лет, выплаты можно оформить на каждого.

Размер выплат составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. В 2023 году его федеральный размер насчитывает 14 375 рублей. При этом семья может одновременно получать единое пособие и выплату из маткапитала.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. В конце 2022 года она была продлена до конца 2026 года. В настоящее время выплата на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей, на второго — порядка 775,6 тысячи рублей.

Ранее независимый эксперт-демограф Алексей Ракша предположил, что причиной снижения рождаемости в России является падение уровня доходов на душу населения, а также на ситуацию влияет и общая ситуация в экономике. По его словам, росту рождаемости могли бы способствовать единоразовые выплаты крупных сумм при рождении второго и третьего ребенка.

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