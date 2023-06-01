В России установили единый день выплаты материнского капитала

В России определили единую дату выплат из материнского капитала для детей до трех лет. Выплаты будут производиться пятого числа каждого месяца. Об этом сообщили в Социальном фонде. Изменения вступили в силу с 1 июня, переход на единую дату произойдет автоматически. Отныне все средства будут выдаваться с учетом за предыдущий месяц.

Согласно постановлению правительства о выделении средств маткапитала от 1 февраля текущего года, право на выплату имеют семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов региона на одного человека в месяц. Получать выплату можно до достижения ребенком трех лет. Если в семье растут несколько детей возрастом до трех лет, выплаты можно оформить на каждого.

Размер выплат составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. В 2023 году его федеральный размер насчитывает 14 375 рублей. При этом семья может одновременно получать единое пособие и выплату из маткапитала.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. В конце 2022 года она была продлена до конца 2026 года. В настоящее время выплата на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей, на второго — порядка 775,6 тысячи рублей.