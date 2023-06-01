Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС-III

Законопроект о создании нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан был внесен в правительство РФ Министерством финансов РФ. Данный инструмент представляет собой индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-III), передает «Российская газета».

Отмечается, что с начала следующего года у граждан появится возможность открыть одновременно не более трех договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств.

Что касается индивидуальных инвестиционных счетов, открытых до конца этого года, то они будут действовать на старых условиях.

Корректировки могут внести в федеральный закон о рынке ценных бумаг. В сообщении ведомства говорится, что россияне смогут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-I и ИИС-II типа.