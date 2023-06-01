Россияне приобрели десятки тонн золотых слитков

Жители России в период с 1 января по 1 мая 2023 года приобрели у банков около 35 тонн инвестиционных золотых слитков, рассказал замдиректора департамента госрегулирования отрасли драгоценных камней и металлов Минфина России Николай Маргаритов. Об этом пишет «Прайм».

«По состоянию на 1 мая этого года банки уже реализовали физическим лицам около 35 тонн [золотых слитков]», - отметил Маргаритов.

Чиновник заметил, что Минфин в настоящее время прорабатывает несколько крупных проектов.

В частности, уточнил он, эксперты изучают возможность дистанционной продажи мерных слитков, а также перспективы выдвинутой специалистами ведомства инициативы по реализации мерных слитков по договорам комиссии в розничных сетях.