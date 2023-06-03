В Госдуме призвали сократить срок хранения кредитной истории россиян с семи до трех лет. Об этом со ссылкой на депутата Наталью Костенко сообщает газета "Известия".

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Костенко обратила внимание, что сейчас, если россиянин допустил просрочку много лет назад, но с тех пор обладает высоким доходом, ему все равно могут отказать в получении кредита. Данные о прошлых задолженностях хранятся и в самой кредитной организации, и в Бюро кредитных историй. Центробанк и представители рынка считают инициативу опасной.

Они обращают внимание на то, что с сокращенным сроком хранения кредитной истории невозможно будет оценить способности заемщика в полной мере, что приведет к ухудшению условий по ссудам. Кроме того, объем информации о заемщике за последние три года позволит оформить потребительский займ, но не ипотеку, подчеркнули эксперты.