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Справку о зарплате больше не нужно приносить на новую работу

С 3 июня для расчета выплаты по больничному приносить справку о зарплате с предыдущей работы не требуется. Вступают в силу обновленные правила оказания Социальным фондом России бесплатной помощи застрахованному лицу или лицу, имеющему право на получение страхового обеспечения.

Справку о зарплате больше не нужно приносить на новую работу
© rg.ru

Раньше, чтобы получать больничные, декретные, пособия по болезни, сотрудник на новом месте должен был предоставить справку 182н о сумме заработка со старой работы.

Теперь сведения о зарплате работодатели должны направлять в налоговые органы, оттуда они поступят в Социальный фонд России, который на их основании без дополнительных справок от заявителя назначит пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам или ежемесячное пособие по уходу за ребенком. То есть, в распоряжении Социального фонда России будут все необходимые сведения для корректного расчета оплаты больничного листа даже в том случае, если гражданин на протяжении последних двух лет менял работу.

Как уточняют в Социальном фонде России, пособия по временной нетрудоспособности рассчитываются исходя из среднего заработка застрахованного лица за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. Если человек в этом периоде был трудоустроен у другого работодателя, то при расчёте пособия на новом месте работы нужно учесть заработок у предыдущего работодателя или работодателей.

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