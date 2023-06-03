Справку о зарплате больше не нужно приносить на новую работу
С 3 июня для расчета выплаты по больничному приносить справку о зарплате с предыдущей работы не требуется. Вступают в силу обновленные правила оказания Социальным фондом России бесплатной помощи застрахованному лицу или лицу, имеющему право на получение страхового обеспечения.
Раньше, чтобы получать больничные, декретные, пособия по болезни, сотрудник на новом месте должен был предоставить справку 182н о сумме заработка со старой работы.
Теперь сведения о зарплате работодатели должны направлять в налоговые органы, оттуда они поступят в Социальный фонд России, который на их основании без дополнительных справок от заявителя назначит пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам или ежемесячное пособие по уходу за ребенком. То есть, в распоряжении Социального фонда России будут все необходимые сведения для корректного расчета оплаты больничного листа даже в том случае, если гражданин на протяжении последних двух лет менял работу.
Как уточняют в Социальном фонде России, пособия по временной нетрудоспособности рассчитываются исходя из среднего заработка застрахованного лица за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. Если человек в этом периоде был трудоустроен у другого работодателя, то при расчёте пособия на новом месте работы нужно учесть заработок у предыдущего работодателя или работодателей.