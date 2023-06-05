В России предложили взимать плату за SMS-подтверждения платежей

SMS с одноразовым кодом стали привычной рутиной для тех, кто совершает покупки онлайн, но правительство предлагает начать взимать плату за эту услугу

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Национальная система платёжных карт (НСПК) решила взимать плату у банков за использование двухфакторной аутентификации при онлайн-платежах через СМС. Целью такой меры является стимулирование банков перейти на более современные методы определения устройства покупателя, что упростит процесс оплаты и повысит скорость проведения транзакций. Однако эксперты считают, что переход на новую систему может оказаться для банков более затратным, чем использование СМС.

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НСПК направила банкам проект новых тарифов, в которых предусмотрена плата за аутентификацию с помощью СМС при онлайн-платежах. Комиссия для эмитентов составит 20 копеек за операцию, а для эквайеров она будет такой же, если покупатель заходит на сайт магазина через браузер, и 10 копеек через мобильное приложение, но не более 2,5 миллиона рублей в месяц для всех.

В новой системе 3D Secure 2.0 предусмотрены два сценария подтверждения оплаты: с использованием СМС (challenge) и без СМС (frictionless), если банк распознал устройство клиента. Frictionless-сценарий дешевле для банков, так как не требует использования СМС и упрощает процесс для держателя карты. Он повышает безопасность онлайн-платежей за счёт комплексной оценки уровня риска операции на основе данных, передаваемых устройством клиента. Однако переход на frictionless может потребовать значительных временных и финансовых ресурсов.

Банки пока не спешат переходить на frictionless из-за сложностей настройки риск-анализа. Некоторые банки, включая ВТБ, заинтересованы в новой системе, так как она позволяет сэкономить на СМС-уведомлениях, но они планируют внедрение только в 2024 году. Расходы на СМС для банков постоянно растут, и введение новых комиссий ещё больше увеличит их затраты.