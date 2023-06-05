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Эксперты сказали, куда вложить 300 тысяч рублей

Издание NEWS.ru рассказало о способах хранения отложенных денежных средств. Оно предложило рассмотреть сумму в 300 тысяч рублей.

Эксперты сказали, куда вложить 300 тысяч рублей
© Unsplash

В публикации отмечается, что ставки по рублевым вкладам в российских банках почти не увеличиваются. Кроме того, согласно официальным данным Центробанка, инфляция незначительно ускоряется.

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Автор публикации напоминает о наличии возможности открыть вклады в небольших банках. Отмечается, что в маленьких кредитных организациях проценты по вкладам часто гораздо выше, чем в больших.

Целесообразно разделить средства: одну часть положить в большой банк, другую – в не столь крупную организацию.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рекомендуют хранить сбережения в двух-трех валютах. Это позволит

распределить риски обесценивания тех или иных средств, считает он. Так, по его словам, можно, к примеру, 50% оставить в рублях, а в доллары и евро перевести по 25% накоплений. Какую-то часть накоплений можно разбавить и юанем.

В статье также говорится, что не все эксперты рекомендуют приобретать китайскую валюту, поскольку Китай способен снизить курс своей нацвалюты для получения больших доходов от экспорта за доллары.

Также в публикации рассматривается дирхамы для хранения средств. Уточняется, что они привязаны к курсу доллара, их курс постоянно равен 3,7 дирхама за доллар.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, с начала года юань подорожал к рублю на 14,7%, а дирхам — на 13,07%.

Он также высказался о покупке золота. Эксперт отметил, что оно традиционно считается активом, который защищает средства от инфляции. Собеседник напомнил о том, что с начала года золото подорожало на 7,5%.

Приобретать его можно разными способами, отмечает Антонов. Некоторые кредитные организации предлагают слитки, другие - оформление обезличенных металлических счетов, уточнил он.

Кроме того, россиянам рекомендуют рассмотреть облигации и акции. Отмечается, что облигации федерального займа (ОФЗ) - более надежный инструмент. Их можно приобрести через брокерский счет. Кроме того, подчеркиваются, что ОФЗ приносят около 10% годовых.

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