Росстат сообщил о росте доли довольных зарплатой россиян

По итогам 2022 года доля довольных своей зарплатой россиян выросла до 50,6 процента, хотя еще в 2020 году она составляла 44 процента. Об этом со ссылкой на данные комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом среди 60 тысяч домохозяйств по всей стране, пишут «Ведомости».

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Чаще всего зарплатой довольны руководители организаций и органов власти (69,7 процента), далее идут специалисты высшего уровня квалификации (58,1 процента). Самый низкий показатель у низкоквалифицированных сотрудников — 32,4 процента.

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Также указывается, что доходы устраивают большую часть самих работодателей и членов артелей (76,3 процента) и самозанятых граждан (63,5 процента). А вот среди сотрудников, трудящихся по найму у физических лиц и индивидуальных предпринимателей, доля довольных доходами составляет в среднем 44,6 процента.

Средняя зарплата по стране в марте 2023 года составляет, по данным Росстата, 71 334 рубля. По итогам 2022 года она находилась на уровне 64 191 рубль.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков предположил, что на результат 2020 года повлияла неопределенность из-за пандемии COVID-19, в этих условиях людям хотелось зарабатывать больше, чтобы быть готовыми к будущим проблемам. В 2022 году, констатировал эксперт, ситуация повлияла меньше.

В свою очередь проректор Финансового университета Александр Сафонов напомнил, что во время пандемии многим работникам во время простоя выплачивали только часть зарплаты, а в 2022 году так или иначе они получали полную заявленную сумму. Такой «рост» доходов мог сказаться на удовлетворенности.

Вместе с тем Поляков предостерег от далеко идущих выводов в отношении динамики средних зарплат. Он напомнил, что в апреле 2022 года 10 процентов россиян с самой высокой зарплатой получали в среднем 189 тысяч рублей, а 10 процентов с самой низкой — 14 тысяч, то есть ниже в 13 раз. В развитых европейских экономиках этот показатель составляет 6-8 раз, в Восточной Европе — 8-9 раз. Впрочем, в Бразилии и Мексике уровень дохода различается в 15 раз.