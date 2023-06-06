$81.33+0.4587.03-0.07

В популярных локациях Египта перестали принимать наличные деньги

Популярные достопримечательности Египта перестали принимать наличную оплату за вход у туристов. Полный список туристических локаций, которые перешли на оплату банковскими картами опубликовало Министерство туризма и древностей Египта, сообщает издание Egypt Independent.

В популярных локациях Египта перестали принимать наличные деньги
© Lenta.ru

На данный момент новая система распространяется на посещение пирамид Гизы, цитадели Салах ад-Дин аль-Айюби, недостроенного обелиска и храма Эдфу, города Ком-Омбо, острова Филе и скалы Абу-Симбел в Асуане, Египетского музея на Тахрире и Нубийского музея.

Как пояснили в министерстве, такой шаг осуществляется в рамках комплексной цифровизации — он поможет правительству страны перейти на безналичные деньги. Теперь при организованных туристических поездках или индивидуальном визите путешественники могут приобрести билеты на вход в указанные достопримечательности через сайт Egy Monuments.

В мае вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин посоветовал россиянам, планирующим путешествие за рубеж, в том числе в Египет, пользоваться предложениями раннего бронирования, предполагающими существенные скидки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий