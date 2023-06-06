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В России выросло число людей с доходом выше среднего

В России количество людей, доходы которых выше среднего уровня, выросло на 9,4 млн человек, говорится в исследовании FinExpertiza.

В России выросло число людей с доходом выше среднего
© globallookpress.com

Всего доход выше среднего - более 45 тыс. руб. по итогам 2022 года получает 53,1 млн. человек. Доля населения с таким доходов выросла до 36,2%.

Больше всего людей, чей доход превышает средний уровень, проживает в Чукотском автономном округе (78,2% жителей региона, или 37,4 тыс. человек). На Ямале их доля составляет 74,2%, в Москве - 74%, в Магаданской области - 73,2%. Меньше всего жителей с доходом выше среднего в Ингушетии - 4,4%, Карачаево-Черкесии - 6,7%, Калмыкии - 7,4%, Тыве - 7,6%.

Треть всех россиян (32,8%) с доходами выше среднероссийского уровня сконцентрирована в трех регионах - Москве (18,2%), Подмосковье (8,7%) и Санкт-Петербурге (5,9%).

Наибольший процент людей с доходами выше среднего в экономически развитых и промышленных регионах. Это связано с тем, что в них работает много высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем заработных плат.

"В 2022 году благодаря повышенной индексации социальных выплат и минимального размера оплаты труда доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев. За счет этого уровень бедности опустился до исторического минимума, а неравенство в доходах населения сократилось", - рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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