В России выросло число людей с доходом выше среднего

В России количество людей, доходы которых выше среднего уровня, выросло на 9,4 млн человек, говорится в исследовании FinExpertiza.

Всего доход выше среднего - более 45 тыс. руб. по итогам 2022 года получает 53,1 млн. человек. Доля населения с таким доходов выросла до 36,2%.

Больше всего людей, чей доход превышает средний уровень, проживает в Чукотском автономном округе (78,2% жителей региона, или 37,4 тыс. человек). На Ямале их доля составляет 74,2%, в Москве - 74%, в Магаданской области - 73,2%. Меньше всего жителей с доходом выше среднего в Ингушетии - 4,4%, Карачаево-Черкесии - 6,7%, Калмыкии - 7,4%, Тыве - 7,6%.

Треть всех россиян (32,8%) с доходами выше среднероссийского уровня сконцентрирована в трех регионах - Москве (18,2%), Подмосковье (8,7%) и Санкт-Петербурге (5,9%).

Наибольший процент людей с доходами выше среднего в экономически развитых и промышленных регионах. Это связано с тем, что в них работает много высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем заработных плат.