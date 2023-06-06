В силу вступили обновленные правила пользования маткапиталом

Когда женщина выйдет на пенсию, она сможет воспользоваться деньгами из маткапитала в виде ежемесячной либо единовременной выплаты. Если же еще до назначения пенсии она отказалась от такого вложения денег, негосударственные пенсионные фонды обязаны вернуть отозванные средства маткапитала в Социальный фонд России в течение месяца, а управляющие компании - в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего уведомления. Обновленные правила отказа мам от финансирования будущей пенсии за счет маткапитала, утвержденные Минтрудом, вступили в силу 6 июня и отменили предыдущие правила, принятые в 2016 году.

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Как вложить

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Материнский капитал можно полностью или частично направить на формирование накопительной пенсии матери или усыновительницы через три года после рождения ребенка. Тогда средства передают в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд — по выбору мамы. Сумму переводят на индивидуальный накопительный счет женщины. Когда она достигнет пенсионного возраста, то сможет пользоваться деньгами. Или их получат муж или ребенок, если мать скончается.

Заявления на распоряжение маткапиталом можно подать лично в Социальный фонд, МФЦ или через портал госуслуг. СФР рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней, и в личный кабинет придет уведомление о решении, напомнили на «Госуслугах». Деньги перечислят в течение пяти рабочих дней после этого. Мать сама выберет, как получать накопительную пенсию с маткапитала: как ежемесячную прибавку к пенсии или в виде единовременной выплаты.

Как отозвать

Пока женщина не вышла на пенсию, решение можно изменить и отозвать капитал с пенсионных накоплений. Для этого нужно подать соответствующее заявление в территориальное отделение СФР, МФЦ или через портал госуслуг. Негосударственный пенсионный фонд обязан передать средства в Социальный фонд в течение 30 дней со дня получения уведомления от последнего об отзыве средств маткапитала, а управляющая компания — в течение пяти рабочих дней.

В возврате денег могут отказать, если женщине уже назначена накопительная пенсия или запрошенная сумма превышает объем средств маткапитала, учтенных на накопительном счете. СФР известит владельца сертификата о возвращении средств из состава пенсионных накоплений.

Время на раздумья

Ранее срок, в течение которого отозванные с накопительного счета деньги находились в Пенсионном фонде (сейчас Социальный фонд России), в законодательстве не был определен. Как поясняла «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб, многие женщины отзывали деньги, но затем забывали о них, и они лежали в ПФР, не принося инвестиционного дохода. В 2021 году вступил в силу закон, который позволил женщинам отозвать средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, для использования в других целях. При этом через полгода необходимо выбрать новый вариант распоряжения ими:

- улучшение жилищных условий;

- получение образования ребенком;

- приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

- получение ежемесячной выплаты на детей.

Срок раздумий можно увеличить еще на полгода, написав заявление. Если же решить так и не получилось, деньги вернут в тот же негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию, откуда их отозвали, и они продолжат работать на накопительную пенсию.

Пап и мам уравняют

С 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндексирован на 11,9 процента, он составил 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей — на второго. В приоритетном порядке сертификат получает мать ребенка.

Но в особых случаях закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери — если она умерла, лишена родительских прав и в других ситуациях, напомнила первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Поэтому отцы и матери должны иметь право тратить деньги одинаково. Но сегодня отцы не могут использовать маткапитал для формирования накопительной части пенсии, сказала политик.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 1 июня — о расширении прав отцов на маткапитал, по словам Буцкой, закрывает существующий пробел.

Документ заслуживает безусловной поддержки, его должны принять до конца весенней сессии, также сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Отец, в одиночку воспитывающий детей, заслуживает должного внимания и уважения со стороны государства и должен быть уравнен в правах с матерью», — сказала политик.

Сейчас из более 12 миллионов россиян, которые получили сертификат на маткапитал, всего 20 тысяч отцов, сообщила Буцкая. А на накопительную часть пенсии вообще направляется всего 0,23 процента средств сертификатов. Новый закон вряд ли сильно изменит эти цифры, предположила она.

Маткапитал направляют на накопительную пенсию те, кому неинтересны другие варианты использования этих денег, уверена Буцкая.

«По крайней мере, эти деньги не просто лежат, а работают. Если что, их можно перевести обратно и направить на другие цели», — сказала политик.

Доверия к накоплениям пока нет

Сегодня использование маткапитала для накопления пенсии — самый невостребованный вариант, заметила Бессараб.

«На первом месте — приобретение жилья, затем обучение, а накопительная часть пенсии не является тем продуктом, которому население доверяет», — считает политик.

Это произошло на фоне слишком долгой заморозки накопительной части пенсии россиян с 2014 года, полагает она.

Сейчас Минфин предложил ввести добровольные долгосрочные сбережения граждан — соответствующий законопроект недавно был принят в первом чтении, напомнила Бессараб. Но эта инициатива, по ее мнению, пока выглядит не совсем убедительно, и кабмин обещал подготовить к ней законопроекты-спутники.

«Правительство должно предложить те самые льготы, которые оно обещало населению, — по уплате налога на доходы физических лиц, ясные, понятные преференции для работодателей, которые оказывают содействие своим работникам по формированию добровольных сбережений, и ряд других моментов», — сказала Бессараб.

Очень важно, что несгораемая сумма пенсионных накоплений выросла вдвое, с 1,4 до 2,8 миллиона рублей, добавила она. Но необходима дополнительная поддержка, чтобы у населения появилось доверие к этому инвестиционному продукту, заключила депутат.

Накопительная пенсия формируется в основном у россиян 1967 года рождения и моложе, если до конца 2015-го был сделан выбор в ее пользу. С 2014 года работодатели не направляют страховые взносы на накопительную пенсию. Все взносы идут на страховую часть пенсии по старости. Имеющиеся накопления продолжают инвестироваться — их можно будет получить при выходе на пенсию.

Размер пенсионных накоплений можно проверить:

- в личном кабинете на «Госуслугах»;

- в Социальном фонде;

- в МФЦ;