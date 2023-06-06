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Названы профессии с минимальными шансами получить микрозайм

С начала 2023 года микрофинансовые организации (МФО) ужесточили требования к заемщикам из «депрессивных» отраслей. В число клиентов с минимальными шансами на получение микрозайма вошли представители кинобизнеса, автомобильного сектора и фитнеса, со ссылкой на данные микрофинансовой компании MoneyMan «Коммерсантъ». Такие клиенты получали до 88 процентов отказов.

Названы профессии с минимальными шансами получить микрозайм
© Lenta.ru

Также рискованными сферами деятельности (представители которых могут не справиться с взятыми финансовыми обязательствами) в МФО назвали общепит, гостиничный бизнес, туризм, сферу услуг, строительную отрасль, розничную торговлю и индустрию развлечений. Им отказывали в кредитах в 67-76 процентах случаев.

Наименее рискованными клиентами кредитные организации называют сотрудников финансовой и юридической сфер, IT-отрасли, госсектора, сферы образования и промышленности. У подобных работников есть стабильный и регулярный заработок, а также у них выработалась финансовая дисциплина, отметили в MoneyMan.

В мае Банк России ужесточил ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО) заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В третьем квартале 2023 года доля вновь предоставленных кредитов клиентам с предельной долговой нагрузкой более 80 процентов снизится до 30 процентов. Это решение приняли, чтобы ограничить рост закредитованности граждан.

Также депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко предложил регулятору ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека. Вместе с этим ЦБ может вести проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки, добавил депутат.

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