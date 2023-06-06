Названы профессии с минимальными шансами получить микрозайм

С начала 2023 года микрофинансовые организации (МФО) ужесточили требования к заемщикам из «депрессивных» отраслей. В число клиентов с минимальными шансами на получение микрозайма вошли представители кинобизнеса, автомобильного сектора и фитнеса, со ссылкой на данные микрофинансовой компании MoneyMan «Коммерсантъ». Такие клиенты получали до 88 процентов отказов.

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Также рискованными сферами деятельности (представители которых могут не справиться с взятыми финансовыми обязательствами) в МФО назвали общепит, гостиничный бизнес, туризм, сферу услуг, строительную отрасль, розничную торговлю и индустрию развлечений. Им отказывали в кредитах в 67-76 процентах случаев.

Наименее рискованными клиентами кредитные организации называют сотрудников финансовой и юридической сфер, IT-отрасли, госсектора, сферы образования и промышленности. У подобных работников есть стабильный и регулярный заработок, а также у них выработалась финансовая дисциплина, отметили в MoneyMan.

В мае Банк России ужесточил ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО) заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В третьем квартале 2023 года доля вновь предоставленных кредитов клиентам с предельной долговой нагрузкой более 80 процентов снизится до 30 процентов. Это решение приняли, чтобы ограничить рост закредитованности граждан.