Раскрыты размеры зарплат выпускников ведущих технических вузов Москвы

Размеры зарплат выпускников ведущих технических вузов Москвы в IT-отрасли раскрыли в исследовании сервиса Superjob.
Стало известно, что выпускники МФТИ стали зарабатывать около 270 тысяч рублей в месяц — в этом году их средняя заработная плата выросла на 20 тысяч рублей.
По данным исследования, выпускники МГУ имени М.В.Ломоносова, МГТУ имени Н.Э.Баумана и МИФИ, занятые в IT-сфере, в среднем зарабатывают 230-235 тысяч рублей в месяц.
Ранее зарплата в 45 тысяч рублей и обязанности продавца столичного магазина сладостей возмутила горожан.
Мослента: главные новости