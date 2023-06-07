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Раскрыты размеры зарплат выпускников ведущих технических вузов Москвы

Размеры зарплат выпускников ведущих технических вузов Москвы в IT-отрасли раскрыли в исследовании сервиса Superjob.

Раскрыты размеры зарплат выпускников ведущих технических вузов Москвы
© РИА Новости

Стало известно, что выпускники МФТИ стали зарабатывать около 270 тысяч рублей в месяц — в этом году их средняя заработная плата выросла на 20 тысяч рублей.

По данным исследования, выпускники МГУ имени М.В.Ломоносова, МГТУ имени Н.Э.Баумана и МИФИ, занятые в IT-сфере, в среднем зарабатывают 230-235 тысяч рублей в месяц.

Ранее зарплата в 45 тысяч рублей и обязанности продавца столичного магазина сладостей возмутила горожан.

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