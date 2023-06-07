Эксперт рассказал, куда вложить деньги летом 2023 года

Как приумножить сбережения летом 2023 года, рассказал заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

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По словам эксперта, самым актуальным для россиян в последнее время остается вариант депозитов в рублях. Это понятный и привычный инструмент, к тому же он также достаточно безопасный. Ставки по рублевым депозитам составляют от 6 до 8,5 процента.

Также можно открывать депозиты в китайских юанях, так как при условии роста товарооборота между Россией и Китаем перспективы укрепления китайской валюты сохраняются на высоком уровне.

Что касается долгосрочных вложений, то стоит выбрать золото в слитках и инвестиционных монетах, а также облигации федерального займа, передает РИАМО.

В свою очередь глава отдела исследования инвестиционных стратегий Спартак Соболев посоветовал хранить сбережения в разных валютах: 50 процентов сбережений оставить в рублях, а по 25 процентов перевести в доллары и евро или юани, передает Nation news.