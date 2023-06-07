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Эксперт Вожов рассказал, куда вложить деньги летом 2023 года

Как приумножить сбережения летом 2023 года, рассказал заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

Эксперт рассказал, куда вложить деньги летом 2023 года
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По словам эксперта, самым актуальным для россиян в последнее время остается вариант депозитов в рублях. Это понятный и привычный инструмент, к тому же он также достаточно безопасный. Ставки по рублевым депозитам составляют от 6 до 8,5 процента.

Также можно открывать депозиты в китайских юанях, так как при условии роста товарооборота между Россией и Китаем перспективы укрепления китайской валюты сохраняются на высоком уровне.

Что касается долгосрочных вложений, то стоит выбрать золото в слитках и инвестиционных монетах, а также облигации федерального займа, передает РИАМО.

В свою очередь глава отдела исследования инвестиционных стратегий Спартак Соболев посоветовал хранить сбережения в разных валютах: 50 процентов сбережений оставить в рублях, а по 25 процентов перевести в доллары и евро или юани, передает Nation news.

По данным специалистов Yotа, в 2023 году трафик криптокошельков в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 35 процентов. Одна из причин этого — потеря интереса к криптовалютам у молодежи.

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