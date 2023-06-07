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Россияне сказали, какая им нужна зарплата для «сведения концов с концами»

Для «сведения концов с концами» россиянам нужна заработная плата в размере 67 530 рублей (сумма в среднем на домохозяйство). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2022 году.

Половина россиян оказалась не готова к непредвиденным расходам
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Для сравнения: в конце 2020 года граждане называли сумму в 60 923 рубля.

«Свести концы с концами» легко, очень легко и сравнительно легко могут 26,3% российских семей, с небольшими затруднениями – 37,7%, со сложностями и большими сложностями – 35,9% домохозяйств», – пишет издание.

Также исследование показало, что чуть менее половины (47,2%) семей не готовы совершать неожиданные траты. Речь идет о расходах, в частности, на срочное лечение или незапланированный ремонт. В 2020 году траты были не по карману для 51,1% домохозяйств.

Доходы россиян подсчитали

Ранее сообщалось, что, по данным Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов «ПланФакт», 74,1% представителей компаний малого бизнеса повысили расходы на оплату труда (зарплаты и премии) в 2023 году.

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