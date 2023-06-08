Стало известно, кем планируют подрабатывать студенты этим летом

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели опрос среди двух тысяч студентов российских колледжей и вузов и выяснили, собираются ли они подрабатывать этим летом. По результатам исследования, которые приводит RT, положительно ответили 32% респондентов.

Выяснилось, что 15% опрошенных планируют подрабатывать курьерами, 11% станут официантами, по 8% — промоутерами и продавцами, 7% — комплектовщиками товаров. 5% респондентов будут работать кассирами, по 4% — репетиторами и грузчиками, а нянями, маркетологами, фотографами и работниками кол-центров — по 3% студентов соответственно.