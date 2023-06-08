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Стало известно, кем планируют подрабатывать студенты этим летом

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели опрос среди двух тысяч студентов российских колледжей и вузов и выяснили, собираются ли они подрабатывать этим летом. По результатам исследования, которые приводит RT, положительно ответили 32% респондентов.

Стало известно, кем планируют подрабатывать студенты этим летом
© РИА Новости

Выяснилось, что 15% опрошенных планируют подрабатывать курьерами, 11% станут официантами, по 8% — промоутерами и продавцами, 7% — комплектовщиками товаров. 5% респондентов будут работать кассирами, по 4% — репетиторами и грузчиками, а нянями, маркетологами, фотографами и работниками кол-центров — по 3% студентов соответственно.

Также уточняется, что три четверти студентов (75%) будут подрабатывать, чтобы накопить деньги. Из оставшейся части опрошенных 27% хотят помочь родителям, 27% нечем заняться летом, а для 12% подработка — это хобби.

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