В Казахстане прокомментировали информацию об ограничении работы банков в рублях

Власти Казахстана опровергли появившуюся информацию о том, что в республике ограничены переводы в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам вице-премьера - министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева, каждый банк сам определяет работу с клиентами. Со стороны правительства никаких установок не было.

«В целом есть такое понятие как KYC (англ. know your customer - прим.) - "знай своего клиента". Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами или другими, - это непосредственно работа самих банков», - сказал он.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены столкнулись с проблемами переводов денег в рублях, якобы банки отказывают в этом.