«Коммерсант» выяснил, как падение курса лиры отразилось на жителях Турции

Курс турецкой лиры упал до исторических минимумов, однако это не привело к массовому шопингу россиян в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Курс в среду опустился до 23 лир за доллар из-за отказа банков от валютных интервенций. Аналитики Bloomberg считают, что это связано с готовностью властей к изменению денежно-кредитной политики.

Местные жители сообщают, что Турция становится дорогой даже для тех, кто едет туда с рублями или валютой. Отмечается повышение цен на товары, особенно на бензин, сигареты и алкоголь.

«Если один и тот же набор товаров год назад обходился в 500 лир, то теперь — где-то в 3 тыс. лир. Сигареты, например, подорожали. Раньше пачка стоила 35 лир, а сейчас уже 40 лир», - рассказала жительница Алании Милана Воронина.

На фоне падения лиры жители Турции ждут повышения минимальной ставки оплаты труда, однако вряд ли она догонит инфляцию. По последним официальным данным, инфляция в стране достигла 50%. Местные жители повышают цены на услуги, особенно для туристов, включая аренду недвижимости. Россияне, которые ранее ездили в Турцию на шопинг, сейчас отказываются от поездок из-за высоких цен на отели и авиабилеты.