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Эксперт назвала самые невостребованные специальности в России

Социологи, политологи и философы — самые невостребованные специалисты на рынке труда в России из-за их большого количества. Об этом заявила профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Тамара Гриненко в комментарии Общественной службе новостей (ОСН).

Названы самые невостребованные специальности в России
© РИА Новости

Также есть вопросы и к менеджерам. Профессор считает, что менеджмент должен быть отраслевым. Она посоветовала абитуриентам перед поступлением пройти профессиональное ориентирование.

«Хорошие методики профессионального ориентирования дают перечень основных профессий и указывают на то, какие для данного человека специальности подходят и что для этого ему нужно сделать», — отметали она.

Что касается наиболее востребованных работников, то к ним профессор отнесла специалистов технического профиля, как среднего, так и высшего уровня. Она отметила, что многие профессии трансформируются и прирастут большим блоком цифровых инструментов.

Эксперт призвала не выбирать профессию исключительно с прицелом на будущую зарплату. Такой прагматизм может сломать всю жизнь, считает профессор.

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