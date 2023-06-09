Названы самые невостребованные специальности в России

Социологи, политологи и философы — самые невостребованные специалисты на рынке труда в России из-за их большого количества. Об этом заявила профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Тамара Гриненко в комментарии Общественной службе новостей (ОСН).

Также есть вопросы и к менеджерам. Профессор считает, что менеджмент должен быть отраслевым. Она посоветовала абитуриентам перед поступлением пройти профессиональное ориентирование.

«Хорошие методики профессионального ориентирования дают перечень основных профессий и указывают на то, какие для данного человека специальности подходят и что для этого ему нужно сделать», — отметали она.

Что касается наиболее востребованных работников, то к ним профессор отнесла специалистов технического профиля, как среднего, так и высшего уровня. Она отметила, что многие профессии трансформируются и прирастут большим блоком цифровых инструментов.