В Белгородской области утвердили выплаты эвакуированным жителям

По десять тысяч рублей единовременно выплатят жителям 15 населенных пунктов Белгородской области, где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации, в том числе из Грайворонского и Шебекинского городских округов.

«Еще одна мера поддержки жителей приграничья — единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Средства предоставляются в связи с частичной утратой имущества первой необходимости или невозможностью использования предметов первой необходимости», — говорится в постановлении.

Ранее, 6 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из приграничных районов из-за регулярных обстрелов эвакуировали почти 60 тысяч человек. По его данным, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8 тысяч человек, при этом большая часть эвакуированных жителей граничащего с Украиной региона переехала к родственникам.