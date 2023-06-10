SuperJob: работающие 12 июня должны получить двойную оплату

Наличие дополнительного выходного дня в июне никак не отразится на зарплате екатеринбуржцев, работающих пять дней в неделю, но если сотрудник будет работать 12 июня, то он должен получить оплату в повышенном размере. Об этом сообщает SuperJob.

«Из-за Дня России в июне появляется дополнительный выходной, но на зарплате екатеринбуржцев, работающих пятидневку, это никак не отразится. Если сотрудник выйдет на работу 12 июня, то ему должны заплатить в двойном размере», — утверждают представители SuperJob.

Кроме того, по данным компании, июнь — самый выгодный месяц в году, когда можно взять отпуск. В этом месяце можно не бояться особых финансовых потерь. Однако лишь 14% респондентов, опрошенных SuperJob, хотят продлить июньский отпуск за счет нерабочих дней в связи с Днем России, а 71% этого делать не собираются.