Названы самые популярные виды подработки в России

Специалисты сервисов «Авито Работа» и компании Salary Index назвали ремонт и строительство самыми популярными в России видами подработки. По результатам исследования, в 2023 году дополнительный заработок искали более 50 процентов опрошенных россиян, передают «Известия».

Как стало известно, рынок стал активнее нанимать работников именно на неполную занятость. Число подобных вакансий на сервисах почти на 60 процентов превышает показатели 2022 года. Эксперты считают, что подработки стали трендом из-за распространения удаленки.

Специалисты вышеуказанных сервисов опросили десять тысяч человек и выяснили, что наиболее популярными сферами для подработки стали ремонт и строительство, IT, интернет и телеком, онлайн-торговля. При том, что год назад самой востребованной была именно IT-сфера.

По словам экспертов, мужчины чаще всего подрабатывали на производстве, в транспортных перевозках, доставке. А женщины — в сфере красоты и здоровья, в области образования.

Значительный всплеск интереса к частичной занятости зафиксирован и со стороны рынка. Так, объем вакансий в первом квартале этого года увеличился на 87 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

Кроме того, как отметили специалисты, более гибкие формы занятости, к которым относятся частичная и временная, стали новым трендом на рынке труда. В частности, это связано с распространением удаленной работы.

Ранее практикующие психологи Петр Галигабаров и Ольга Шалдыбина рассказали, что постоянная работа из дома опасна развитием гиподинамии и обнулением большинства социальных контактов. Специалисты подчеркнули, что человек — существо социальное. Поэтому, когда он находится в обществе, его мозг синтезирует гормон счастья окситоцин.