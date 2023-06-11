В Госдуме рассказали, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды

В 2025 году дважды проиндексируют пенсии, рассказал «Российской газете» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это связано с тем, что в стране будет действовать переходный период.

До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год, — заявил Нилов.

Парламентарий добавил, что в 2025 году следует ожидать две индексации: с 1 февраля пенсии увеличат на 4%, а с 1 апреля — на 3,6%. По словам Нилова, после окончания переходного периода выплаты будут расти согласно темпам фактической инфляции.