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В России в 2025 году дважды проиндексируют пенсии

В 2025 году дважды проиндексируют пенсии, рассказал «Российской газете» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это связано с тем, что в стране будет действовать переходный период.

В Госдуме рассказали, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды
© РИА Новости

До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год, — заявил Нилов.

Парламентарий добавил, что в 2025 году следует ожидать две индексации: с 1 февраля пенсии увеличат на 4%, а с 1 апреля — на 3,6%. По словам Нилова, после окончания переходного периода выплаты будут расти согласно темпам фактической инфляции.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что ближайшая индексация пенсии в России пройдет 1 августа 2023 года. По ее словам, повышения социальных выплат могут ожидать работающие пенсионеры. Парламентарий отметила, что эта категория граждан получает страховую пенсию и фиксированную выплату без учета плановых индексаций.

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