Долги россиян превысили размер расходов бюджета

По итогам апреля текущего года суммарная задолженность граждан России увеличилась почти на 13% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го, или на 527 млрд рублей. За второй месяц весны этот показатель превысил 30 трлн рублей в денежном выражении и превысил размер государственных расходов, предусмотренных федеральным бюджетом на 2023 год (29,056 трлн руб.), сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

При этом суммарная задолженность россиян к концу апреля заметно превысила доходы федерального бюджета за текущий год (26,13 трлн руб.). Увеличение долгов граждан могло быть связано со смягчением требований банков к потенциальным заемщикам и наращиванием потребительской активности населения в первом квартале, уточняется в статье.

«Долги граждан России превысили 30 трлн рублей. В апреле они увеличились почти на 13% по сравнению с показателем прошлого года — на 527 млрд рублей. Кредит населению заметно прирастал, возможно, из-за смягчений требований банков к заемщикам. Потребительская активность в I квартале 2023 года увеличилась, а склонность граждан к сбережениям — сократилась», — заключается в материале.